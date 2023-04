Mediaset, Cesari su Marciniak: “Non si fa condizionare, attenzione alle trattenute: dà sempre rigore!"

L'ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto a Pressing sui canali Mediaset

L'ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto a Pressing sui canali Mediaset per parlare ancora di Milan-Napoli: "La designazione di Kovacs all’andata è stata sbagliata. Marcianiak è una designazione non criticabile, è l’arbitro della finale mondiale ed ha enorme esperienza, non si fa condizione dall’ambiente. Attenzione alle trattenute in area perché con lui sono sempre punite col rigore. Pépé per due falli in pochi minuti è stato espulso in Porto-Inter, non si fa influenzare".