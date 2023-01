Mediaset, Landoni: "Osimhen deve cominciare a segnare anche contro le big"

Carlo Landoni, giornalista Sportmediaset, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Carlo Landoni, giornalista Sportmediaset, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Il campionato è stato spezzettato in due, chi critica il Napoli non dimentichi cosa ha fatto nel girone d'andata. E poi ci sono stati notevoli carichi di lavoro in Turchia. Per questo la condizione era quella vista a Milano contro l'Inter. Se siamo onesti non dimentichiamo che anche all'inizio di stagione il Napoli pur vincendo aveva fatto qualche fatica. Osimhen? Per il salto di qualità definitivo deve iniziare a segnare anche contro le big storiche".