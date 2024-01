Mediaset, Mauro elogia il Napoli: "Partita perfetta! Simeone ideale per questo gioco"

Massimo Mauro, ex giocatore ed ora commentatore tv, è intervenuto a Mediaset nel post-partita di Napoli-Fiorentina commentando la prestazione degli azzurri

Massimo Mauro, ex giocatore ed ora commentatore tv, è intervenuto a Mediaset nel post-partita di Napoli-Fiorentina commentando la prestazione degli azzurri: "Applicazione in fase difensiva perfetta e lo svolgimento del contropiede altrettanto perfetto. La difesa non ha consentito alla Fiorentina di essere pericolosa, eccetto nell'occasione del rigore sbagliato da Ikoné. È un risultato pesante per la Viola, il Napoli non ha sbagliato niente.

Simeone è un esempio di grande professionalità. Rispetto a Raspadori ha la caratteristica di saper andare in profondità, e contro una squadra come la Fiorentina diventa pericoloso. Ha le caratteristiche ideali per un gioco come quello del Napoli di stasera".