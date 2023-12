Mediaset, Mauro stronca Raspadori: "Non passa la palla. Voleva mettersi in mostra"

Massimo Mauro, ex calciatore, dopo la sconfitta del Napoli contro il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia è intervenuto al microfono di Mediaset

Massimo Mauro, ex calciatore, dopo la sconfitta del Napoli contro il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia è intervenuto al microfono di Mediaset: "Ho visto giocatori che non passavano la palla ai compagni. Dico anche il nome: Raspadori. Sembrava volesse mettersi in mostra. Mi ha sorpreso anche il fatto che quando sono entrati i big hanno preso 4 gol. Non so se è solo sfortuna".