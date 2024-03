Mediaset, Ordine: “Il Napoli non è tutto da rifare e se lo pensa impiegherà anni a risalire!”

Nel corso di 'Pressing' su Italia 1, è intervenuto il giornalista Franco Ordine.

Nel corso di 'Pressing' su Italia 1, è intervenuto il giornalista Franco Ordine: “Si parla di Napoli da rifondare. Ma così come si è sbagliato a pensare a 10 fuoriclasse l’anno scorso senza Kim, altrettanto è sbagliato se si pensa che la squadra è completamente da smontare. Anche perché rifare completamente una squadra, come dimostrano gli 11 cambi del Milan quest’estateno, non ti dà la garanzia di tornare ad alti livelli in poco tempo”.