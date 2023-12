Mediaset, Ordine: "Pugilato e proteste, la trappola della Roma è sempre questa"

Nel corso di 'Pressing' su Italia 1, il giornalista Franco Ordine ha commentato il ko del Napoli all'Olimpico soffermandosi sul gioco falloso dei giallorossi.

Nel corso di 'Pressing' su Italia 1, il giornalista Franco Ordine ha commentato il ko del Napoli all'Olimpico soffermandosi sul gioco falloso dei giallorossi: "Giocare con la Roma è sempre così come contro un pugile che ti mette le mani al collo. Non è possibile che tutte le partite dei giallorossi sono così, gli avversari cadono nel trappolone. Ogni santa partita la panchina di Mourinho si mette a protestare per qualcosa".

