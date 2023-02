Mediaset, Sabatini ammette: "Nella telefonata con Spalletti mi sono scusato per una cosa"

"Su una cosa ha ragione e in parte mi tocca. Sono stato cinico nella querelle Icardi, per quello che succedeva con Wanda Nara".

"Ho chiamato Spalletti e gli ho detto che facevo solo un complimento a lui, ma Luciano mi ha risposto che io ero il responsabile di quello che comunemente viene detto su Totti e Icardi. Facciamo una lunga chiacchierata nella quale è emerso il suo racconto sentito sul caso Totti. Emerge anche la voglia di essere gratificato per quello che sta facendo al Napoli, rivoluzionato sul mercato. Io gli ho detto la verità, ovvero che sono tra i pochi che ha detto che quando Marotta ha lo ha mandato via per prendere Conte anche lui avrebbe vinto con quella squadra".

"Alla fine è finita con una risata tra me e Spalletti, dopo 38 minuti di telefonata, con lui che ha detto che avrebbe risposto in diretta. La prossima volta lo farò parlare con un argomento a piacere. Su una cosa ha ragione e in parte mi tocca. Sono stato cinico nella querelle Icardi, per quello che succedeva con Wanda Nara in studio, e mi sono anche scusato con lui".