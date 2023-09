Mediaset, Sabatini: “Per giovani come Osimhen è più importante un Tik Tok di giornali e del TG5!”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, durante 'Pressing' ha parlato del caso Osimhen

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, durante 'Pressing' ha parlato del caso Osimhen: “E’ mancata sensibilità. Noi parliamo così di Tik Tok, ma rendiamoci conto alla nostra età che per un ragazzo da 25 anni in giù come Osimhen è più importante un Tik Tok del club che una prima pagina de Il Mattino o un’intervista al Tg5. Magari già non dormi, vedi quel video dove ti prendono in giro…”.