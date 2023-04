Mediaset, Sabatini ribadisce: "Per me è fallo di Lobotka, non di Milik”

Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini, intervenuto nel corso di Radio Radio, ha dato il suo punto di vista sull’episodio Milik-Lobotka durante Juventus-Napoli

Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini, intervenuto nel corso di Radio Radio, ha dato il suo punto di vista sull’episodio Milik-Lobotka durante Juventus-Napoli: “Quando c’è un contrasto tra due giocatori e l’arbitro è lì che lo guarda, l’arbitro nel momento in cui dice e fa il cenno ‘andate avanti’… Ci sono due possibilità, o un contrasto che non conta niente, oppure è un contrasto da regola del vantaggio a chi ha il possesso del pallone. L’unica cosa che non prende in esame l’arbitro è che ci sia fallo ai danni di Lobotka.

Rivedendola io mi permetto di dire che, tanto come uno dice Gatti andava espulso, come uno dice Alex Sandro con Milinkovic non era fallo, mi posso pure permettere di dire che io in quel contrasto il fallo di Milik non lo vedo, è una palla contesa, non è una palla di proprietà di Lobotka, in possesso di Lobotka. Intervengono tutti e due per tirare un colpo al pallone e l’altro e Milik da davanti sposta attimino la caviglia e sembra che ci sia questo colpo di caviglia.

Se lo vedi invece da dietro, l’immagine immediatamente successiva, sembra Milik che sposta la palla avanti quasi fosse a protezione del pallone e gli arriva il piede di Lobotka. Io non lo vedo il fallo netto di Milik, lo dico sinceramente e per paradosso dico guardate che tranquillamente c’è un contatto anche di Lobotka“.