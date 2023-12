Mediaset, scontro Zazzaroni-Biasin: "VAR introdotto anche per fermare la Juve"

Lo studio di Pressing si anima parlando di VAR e Juventus, Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin non le mandano a dire e il confronto si fa acceso.

Nello studio di Pressing su Mediaset si anima parlando di VAR e Juventus, Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin non le mandano a dire e il confronto si fa acceso. Tutto parte dal direttore del Corriere dello Sport: "Si dice che la Juve ha sempre avuto favori arbitrali, ma curiosamente da quando c'è il VAR, introdotto anche per fermare la Juve ricordiamocelo...", interviene subito il giornalista di Libero: "Ma cosa stiamo dicendo? Possiamo far passare un discorso del genere, è una cosa seria?".

"Te lo posso garantire, ci sono stati anche discorsi politici..." rincara la dose Zazzaroni, scatenando Biasin: "Quindi il VAR è stato introdotto per fermare la Juventus". Il direttore del CorSport alza i toni: "Ho detto questo? Ho detto 'anche per questo'. Zio cantante, va che non capisci una min.... Ho detto: anche. Tra i vari elementi per cui è stato introdotto c'è stato anche questo elementino. Ne dico di stron.... ma non sempre". E Biasin: "Così fai peggio dei social che prima hai criticato, stai dicendo una cosa bellissima per il mondo del calcio. Bravissimo".

A quel punto Massimo Callegari richiama all'ordine, soprattutto sull'utilizzo di parole più edulcorate, e Zazzaroni spiega: "Mi scuso, ma quando perdo la testa non ci riesco...".