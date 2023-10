Mediaset, Trevisani: "Il Napoli poteva prenderne 5 nel primo tempo"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI SI FA RIPRENDERE DALLO SPEZIA: FINISCE 1-1 Il Napoli Primavera ha pareggiato con lo Spezia per 1-1 nella sesta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo Ferdeghini. Il Napoli Primavera ha pareggiato con lo Spezia per 1-1 nella sesta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo Ferdeghini. LE ALTRE DI A MILAN, TEGOLA KALULU: LUNGHISSIMO STOP DOPO INFORTUNIO COL NAPOLI Non arrivano buone notizie in merito all'infortunio di Pierre Kalulu che domenica a Napoli ha riportato la lesione del tendine retto femorale sinistro Non arrivano buone notizie in merito all'infortunio di Pierre Kalulu che domenica a Napoli ha riportato la lesione del tendine retto femorale sinistro