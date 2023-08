Mediaset, Trevisani sul sorteggio: "L'ultimo Napoli parte alla pari col Real Madrid"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, ha parlato del girone del Napoli, che ha pescato Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino: "Tornano a Napoli Bonucci e Ancelotti, questo pomeriggio ci ha regalato di tutto col sorteggio. Il Napoli visto in queste prime due di campionato parte, non dico favorito, ma col Real Madrid è quasi un testa a testa. Courtois è una defezione importantissima, Benzema è andato via, Vinicius si è fatto male, Militao si è rotto".