Prime, Ambrosini: "Non so se per il Napoli la sconfitta è la notizia peggiore"

"Il risultato è frutto di una giocata singola, prima quella di Brahim Diaz e poi il tiro di Bennacer. Ma l'equilibrio ha regnato".

TuttoNapoli.net

"Per il Napoli la sconfitta non è una buona notizia. Ma non so se è la peggiore perché dovrà disputare il match di ritorno senza gli squalificati Anguissa e Kim". Così Massimo Ambrosini, opinionista di Prime Video al termine di Milan-Napoli 1-0, andata dei quarti di finale di Champions League. "Due grandi squadre, partita interpretata bene da entrambe - prosegue -. Il risultato è frutto di una giocata singola, prima quella di Brahim Diaz e poi il tiro di Bennacer. Ma l'equilibrio ha regnato".