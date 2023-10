Radio 24, Capuano: "ADL ha tolto credibilità a Garcia, ma il caso scommesse l'ha favorito"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24: "Il 4-0 a Malta non va sopravvalutato, ma sabato sera è arrivato un bel segnale. Spalletti merita un plauso per come ha isolato l'ambiente dai fatti di cronaca e dalle difficoltà del calcioscommesse. Domani sera a Wembley la testa sarà più leggera, visto che non sarà decisiva. Anche se non dovessimo vincere, molto dipenderà dal doppio impegno di novembre e dalla chiusura con l'Ucraina. Sarà però un test per capire a che punto è l'Italia di Spalletti. Non è una novità vedere un CT così orgoglioso del movimento, soprattutto alle porte della gara con l'Inghilterra, però ha bisogno di fare ricorso alla retorica del gruppo per rilanciare il movimento azzurro. Il caso Zaniolo,

Tonali e Fagioli? Le vicende uscite in questi giorni sono un colpo durissimo alla credibilità del nostro calcio, nonché alla pazienza già esaurita di milioni di tifosi. Non dimentichiamo che già l'ultima stagione è stata vissuta tra campi e tribunali. Difficile capire se questa sia semplicemente una situazione legata al vizio di qualche giocatore o se sotto ci sia qualcosa di più grosso. Aspettiamo notizie ufficiali, in attesa che la Procura di Torino faccia chiarezza. Ora c'è bisogno di verità e di giustizia, che deve precedere la corsa al patteggiamento e agli sconti di eventuali squalifica.

Napoli ed il caso Garcia? Quello che è successo la scorsa settimana con il calcioscommesse ha tolto pressione e riflettori dalla vicenda del Napoli. Quindi ora c'è un po' più di serenità nel preparare la prossima ripresa, per quanto i problemi restano. E poi bisogna capire cosa ne sarà di Osimhen, non solo per una questione fisica. Da Verona in poi, tutte le partite saranno decisive.

ADL l'ha gestita male? Ha sfiduciato Garcia senza avere una reale alternativa, visto che Conte era difficile da prendere in partenza. Anziché fare un salto nel buio, ha preferito tenersi il francese, ma ora deve restituirgli un po' di credibilità anche a livello pubblico. E questo è qualcosa che pesa per chi deve farsi rispettare nello spogliatoio".