Radio 24, Capuano punge ADL: "Sarebbe una caduta di stile non liberarlo per l'Italia"

"La clausola per evitare la beffa di Spalletti subito in panchina in una big, magari diretta concorrente, era non solo legittima ma doverosa. Se davvero ADL e il Napoli dovessero pretenderla per liberarlo per la nazionale sarebbe, invece, una caduta di stile impossibile da giustificare", così su twitter il giornalista di Radio 24 ed opinionista di Sportitalia, Giovanni Capuano, in merito alla penale per liberare Luciano Spalletti e che la FIGC non intende pagare al Napoli.