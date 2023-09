Rai, Cappella su Natan: “In caso di errore si rischia di comprometterne intera stagione”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Cappella, giornalista Rai.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Cappella, giornalista Rai.

Questa settimana potrà essere importante per Natan ai fini di un atteso esordio con la maglia del Napoli?

“Non c’è dubbio che Garcia voglia essere sicuro al 100% di schierare Natan senza esporlo a rischi. Le spiegazioni fornite circa la mancanza di confidenza con la lingua sono cadute nel vuoto nel caso di altri calciatori. Lindstrom, infatti, è stato impiegato subito. Credo che, dunque, il calciatore non sia stato ritenuto ancora pronto. Esporre ad un errore decisivo un ragazzo come Natan potrebbe voler dire bruciarlo in partenza. La possibilità di far commettere un errore a Juan Jesus è rimediabile, mentre nel caso di Natan si rischierebbe di compromettere non soltanto una gara, ma un’intera stagione. Ciò detto, c’è stata qualche occasione in cui si sarebbe potuta concedere l’opportunità al brasiliano di calcare il prato del Maradona. Arriverà il momento in cui bisognerà misurare la prontezza del difensore, ed in cui bisognerà gettarlo nella mischia. Juan Jesus non è, infatti, una soluzione che può garantire continuità”.