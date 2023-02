Rai, Cucchi: "Forse l'impresa del Napoli meriterebbe più attenzione dai media nazionali"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi , giornalista: “Il Napoli sta vivendo un momento magico, Spalletti ha creato un vero gioiellino. Bisogna fare i complimenti anche ai ragazzi che si sono messi a disposizione. Forse l’impresa del Napoli meriterebbe più attenzione e più risonanza dai media nazionali, che sembrano quasi aver dato per scontato il capolavoro degli azzurri. Sono primi, a quindici punti di distacco dall’Inter e con il capocannoniere tra le proprie fila… È un qualcosa che resterà nella storia del nostro calcio. Il Napoli ha due gemelli del gol, come Osimhen e Kvaratskhelia. E poi ci sono tanti profili di altissimo livello, per quanto meno conosciuti al momento del loro acquisto. Il Napoli sta costruendo questa vittoria con la mente, con una mentalità che fa vedere un’evoluzione importante. Anche nei momenti di difficoltà, non si perde d’animo e anzi si esalta e rimonta.

Le altre le stanno provando tutte, provano ad ingabbiare Kvara ed Osimhen e loro rispondono esaltandosi ancora di più. Questa è la grande differenza nella gestione che Spalletti sta mettendo in mostra. Sassuolo-Napoli e la ‘distrazione’ Champions? E’ un rischio inevitabile per chi corre su più fronti. Spalletti saprà gestirlo in maniera intelligente, evitandolo. Il Napoli deve vivere una gara per volta, per quanto possa essere banale. A volte questa squadra lasciava punti con le piccole, mentre quest’anno non ha lasciato alcuna briciola per strada. Questo Napoli è consapevole di poter superare sia l’ostacolo campionato che quello Champions, a partire dall’Eintracht. Deve crederci: può arrivare molto lontano”.