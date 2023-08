Rai, Dossena: "Il nome forte per la Nazionale può essere un napoletano"

Giuseppe Dossena, giornalista Rai, ha parlato del futuro della Nazionale ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Giuseppe Dossena, giornalista Rai, ha parlato del futuro della Nazionale ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La FIGC punterà forte su Spalletti. A me sarebbe piaciuto Ancelotti, ma non si può. Vedrei bene anche Ranieri. Ma se non si può arrivare a Spalletti il nome forte è Cannavaro ha un percorso da tecnico, ha allenato nazionali ed è stato alla corte di Lippi. In più ha buoni rapporti con Gravina, se Spalletti non riuscirà a liberarsi per via della penale da sborsare al Napoli non ci saranno alternative".