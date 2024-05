Rai, Gentili: "Pioli troppo morbido per Napoli! Conte? Lo conosco e posso dire una cosa"

Bruno Gentili, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Bruno Gentili, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Due scudetti consecutivi si possono vincere, ma dipende dal progetto e dall’allenatore. Se De Laurentiis ha intenzione di programmare farei il nome di Italiano per il futuro. E’ un tecnico propositivo, ma al suo attivo ha due promozioni con Trapani e Spezia ed un settimo ed ottavo posto con la Fiorentina.

Pioli? Lo vedo troppo morbido per il Napoli che è una piazza calda ed ha bisogno di entusiasmi. Lui è freddo, è un nordista, non lo vedo molto indicato per il Napoli. Se De Laurentiis ha sete di rivincita immediata allora deve prendere uno alla Conte che vorrebbe dire rivoluzione e poi vorrebbe un ruolo da manager. Non credo si accontenti di 4 mln netti, lo conosco bene e non l’ho mai visto giocare al ribasso.

Osimhen? PSG e Chelsea sono sulle sue tracce, ma nessuna delle due è disposta a spendere 120 mln e vorrebbero inserire qualche contropartita. Il primo obiettivo dell’attacco è David del Lille, costa sui 25/30 mln. Ha sempre segnato tanto al Lille, sarebbe un acquisto fantastico e rimpiazzerebbe adeguatamente Osimhen. Si parla anche di Retegui che sta crescendo molto”.