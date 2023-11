Rai, Gentili sottolinea: “A Napoli si sente la mancanza anche di un altro oltre a Spalletti”

Bruno Gentili, giornalista Rai, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Bruno Gentili, giornalista Rai, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il filo tra il Napoli e Garcia s’è spezzato dopo le reazioni plateali di alcuni calciatori ai cambi del tecnico. Lì si capì che l’allenatore ha perso il controllo della squadra, in quella circostanza sarebbe dovuto intervenire anche il presidente proteggendo Garcia che, va detto, ci ha messo anche del suo. Invece De Laurentiis è intervenuto solo per far pesare la sua presenza al tecnico. Il Napoli sembra una giostra, è una società che ha urgente bisogno di un direttore generale che faccia da collante tra squadra e presidenza.

Poi si sente la mancanza, oltre che di Spalletti, anche di Francesco Sinatti. Mazzarri si sposa bene con l’ambiente Napoli a differenza di Tudor che è uno freddo nei rapporti. Raramente Mazzarri ha giocato col 4-3-3, però sarà quasi costretto anche perchè De Laurentiis non l’avrebbe preso. E’ una soluzione tampone, ha l’obbligo di rimotivare la squadra e deve riportare il Napoli in alto. Solo che adesso avrà un ciclo di partite molto difficile, dovrà avere l’umiltà di registrare gli automatismi difensivi e rigenererare l’ambiente”.