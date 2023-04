Rai, Goria: "Nel Milan non giocano più Gullit e Van Basten, per il Napoli temo un’altra cosa”

"Psicologicamente non sta certamente meglio del Napoli, che deve pensare solo allo scudetto e a recuperare allo smalto un po’ perduto ultimamente".

Amedeo Goria, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "La condizione ce l’hai o non ce l’hai, se il Napoli è un po’ stanco certamente con lo stimolo della Champions ti dà quel 20% in più. Ormai lo staff con tutti gli strumenti che ha disposizione sa quale è lo stato di forma di ogni giocatore. L’ultima è stata una giornata pro Napoli, visti i pareggi di Milan e Inter, quindi anche l’appannamento e le scorie dopo il ko con i rossoneri vengono cancellate. Il Milan, come l’Inter, ha la fame di arrivare tra le prime quattro. Firmerebbe oggi il quarto posto per non avere più questo assillo e pensare solo alla sfida di Champions col Napoli. Psicologicamente non sta certamente meglio del Napoli, che deve pensare solo allo scudetto e a recuperare allo smalto un po’ perduto ultimamente.