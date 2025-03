Rai, Mazzocchi: "Conte leader come Spalletti. Juve in corsa scudetto? Colpa di Inter e Napoli"

“Dopo l’ultima giornata la lotta al titolo si è allargata sino alla Juventus. Questo perché è talmente lenta la corsa di chi sta davanti che chi stava dietro, pur giocando un campionato pessimo, è potuto rientrare in lizza. L’aver fatto rientrare la Juve, insomma, è colpa di chi sta davanti. Basti pensare che l’Inter ha 14 punti in meno rispetto allo scorso, ma anche il Napoli di recente ha rallentato. In generale non credo molto nella Juve, però è giusto che ci provi, anche perchè viene da 4 vittorie di fila- ha detto il giornalista Rai Marco Mazzocchi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' -. Il 'campione' del Napoli dello scudetto era Spalletti, oggi è Conte. Gasperini è per l'Atalanta ciò che Conte è per il Napoli. L'Inter ha una rosa più ricca, profonda, con maggiori alternative.

Il Napoli aveva il vantaggio di nessun impegno in campionato, ma il problema è che Atalanta e Juventus, ora, sono nella stessa situazione. Inter e Atalanta sono le più forti in assoluto: l'ho detto ad inizio stagione e lo confermo. Il Napoli sta sorprendendo e l'Inter sta facendo meno bene, per questo la squadra di Conte potrebbe giocarsela con l'Atalanta, che in autunno ha fatto undici vittorie di fila: perché non potrebbe rifarle? Oggi si incide molto anche dalla panchina. L'umore di Conte, però, pesa sulla squadra: è trascinante, carismatico, ma può condizionare. Un conto è quando Antonio è più 'cazzimmato', se mi passate il termine, e un conto è quando lo è meno. La squadra ne risente”.