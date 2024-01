Rai, Nela su Mazzarri: "Odio gli inutili appelli ai tifosi. Loro tifano, mica ti salvano..."

Nel corso di A tutto campo su Rai 1, l'ex azzurro Sebino Nela ha mostrato perplessità in merito alle parole di Walter Mazzarri

Nel corso di A tutto campo su Rai 1, l'ex calciatore con un passato anche azzurro Sebino Nela ha mostrato perplessità in merito alle parole di Walter Mazzarri in particolar modo per quanto riguarda l'appello ai tifosi nel sostenere la squadra contro la Salernitana: "Mazzarri? Gli appelli al pubblico sono inutili per me. Io li odio questi appelli perché la gente ti sostiene, ma nessuno ti salva, devi salvarti da solo".