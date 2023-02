Rai, Perillo: "ADL compra casa a Napoli? Il presidente stra-ama la città"

"I suoi vicini avranno l'opportunità di scambiare qualche chiacchiera con lui, come capitò a me con Edinson Cavani quando venne ad abitare nel mio parco".

Il giornalista Antonello Perillo è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Spalletti ha grandi meriti in questa stagione del Napoli: la sua cultura del lavoro e l'attenzione maniacale ai dettagli sono un'arma in più che sta facendo la differenza. Kvaratskhelia è un top al mondo, secondo me: non ne vedo altri come il georgiano, in giro. La gara col Sassuolo è insidiosa ma non penso che il Napoli sarà distratto per la Champions imminente: la mentalità della squadra è forte, ci sta che il tecnico faccia 3-4 cambi. Per stasera punto su Politano, l'ex di turno, che penso possa anche segnare.