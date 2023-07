Rai, Perillo consiglia: “E’ lui il sostituto naturale di Lobotka"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai Nazionale

Kim? Sicuramente si perderà qualcosa di importante, ma è anche vero che è un ruolo quello dove ci sono una serie di profili interessanti. Maxime Lopez? Ne parlai già ad ottobre dicendo che potrebbe essere il naturale sostituto di Lobotka. Vorrei aggiungere un nome, quello di Torreira che è più 'cinghialotto' e leggo che potrebbe rientrare in Italia, dalla Turchia. Ritengo sia un gran bel giocatore.

Forse Maxime Lopez è più duttile e può essere impiegato in più ruoli, ma sarebbero ottimi colpi. Arrabbiato con Giuntoli? No, sono rimasto stupido. In tanti anni che è stato a Napoli non l’ha mai rivelato, ma che motivo c’era di andare a dire una cosa del genere colpendo la tifoseria azzurra? Conosce bene la piazza, onestamente è stato un di più".