Rai, Repice: “Garcia intelligente, ecco cosa farà. Giuntoli? Mancherà molto”

Il radiocronista Rai Francesco Repice ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Garcia è un allenatore che ha vinto in Ligue1, campionato e Coppa in un solo anno con Lille. Ha allenato la Roma, che era una squadra di grosso spessore tecnico. La cosa importante per una squadra che non deve sorprendere come il Napoli, perché già l’ha fatto l’anno scorso, è la continuità. Essendo Garcia molto intelligente toccherà pochissimo rispetto a quanto fatto da Spalletti.

Giuntoli? E’ una figura che mancherà, mettersi di mezzo tra il tecnico e De Laurentiis non è agevole. C’è bisogno di uomo di grande personalità, capace di farsi ascoltare dal presidente. Quello del ds è un ruolo molto delicato e importante”.