Rai, Repice su Osimhen: "Non ha paura neanche della morte"

TuttoNapoli.net

Il radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto' Francesco Repice è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Arrivato a questo punto Spalletti se la giocherà fino alla fine. Dopo la sconfitta col Milan che poteva portare alla fine del sogno scudetto il Napoli ha reagito molto bene a Verona. Da qui alla fine mancano 9 partite e può succedere di tutto. Spalletti ha sempre perso scudetti per pochi punti all’ultima giornata contro corazzate, nella sua carriera non ha mai mollato fino alla fine.

Il carattere di Osimhen? Io avrei paura ad entrare in quel modo avendo la maschera, questo non ha paura neanche della morte. Gli puoi fai di tutto, fargli fallo, buttarlo a terra, ma lui si rialza e ricomincia a correre.

Mondiali a rischio per l’Italia? Sono sempre preoccupato di carattere, ma so che questo Paese quando è alle strette reagisce e fa male all’avversario”.