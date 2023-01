Rai, Varriale: "Gruppo fenomenale, domina e diverte dando spettacolo!"

Enrico Varriale, giornalista Rai, si esprime così su Twitter dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus

Enrico Varriale, giornalista Rai, si esprime così su Twitter dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus: "È stato più di un trionfo quello della squadra che ha segnato 5 gol alla miglior difesa della serie A.Tra Napoli e Juventus non si può neanche parlare di passaggio di consegne tra chi vince di corto muso ( quando vince) e chi domina e diverte dando spettacolo sempre. 64 gol in stagione a conferma che la manita inflitta alla Juventus dal Napoli non è certo casuale. 2 fenomeni come Osimhen e Kvara sono gli uomini copertina ma è tutto il gruppo costruito da Spalletti e Giuntoli che sta regalando cose fenomenali in questa stagione.