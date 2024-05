Rai, Verna: "Menomale che il Napoli non è in Conference che è una coppetta"

Carlo Verna, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Carlo Verna, giornalista Rai, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Presentare Conte al San Carlo sarebbe consono alla scossa data grazie all’arrivo di questo allenatore. Per me il calcio di oggi ha un nome che è quello di Gasperini, anche se avrebbe avuto bisogno di più tempo rispetto a Conte. Il leccese compensa anche De Laurentiis e fa da garanzia da questo punto di vista.

Per me è un vantaggio ripartire senza la Conference che per me è solo una coppetta. Chi fa il giovedì paga le gare di campionato. Il problema di quest’anno non è stato tecnico-tattico, ma il Napoli ha avuto un male oscuro che si rifanno ai rapporti umani”.