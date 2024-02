Repubblica, Azzi elogia Calzona: "A differenza di Garcia e Mazzarri ha toccato i tasti giusti"

Con un post sui suoi canali social, il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato la conferenza stampa del neo-tecnico Francesco Calzona

Con un post sui suoi canali social, il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato la conferenza stampa del neo-tecnico Francesco Calzona: "Garcia e Mazzarri per motivi diversi non hanno mai fatto sentire al Napoli l'orgoglio di essere campione d'Italia. Calzona ha invece toccato subito i tasti dell'autostima e del coraggio, com'è giusto che sia. Il Napoli non ha più nulla da difendere o perdere".