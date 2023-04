Repubblica, Azzi: “Ora tocca al Maradona incidere sulla partita e l’arbitro”

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social: "Non sempre nel calcio vince chi gioca meglio e stasera al Napoli è andato tutto storto. Ora tocca al Maradona scendere in campo e avere un impatto decisivo su partita e arbitro, come è riuscito benissimo ai 75 mila di San Siro. Con Osimhen tutto può cambiare".