Sky, Bagnulo: “Lindstrom arriva per fare il titolare, il Napoli ha fatto un grandissimo colpo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Gianluigi Bagnulo, telecronista di Sky Sport ed esperto di Eredivisie: "Lozano al PSV è un ritorno a casa per il messicano, è un'operazione molto romantica. Da quanto risulta alla squadra mercato di Sky Sport, c'è ancora qualche problema sull'ingaggio da percepire al PSV, ma si sta andando verso quella soluzione. Tornare in Olanda, dal punto di vista della cronaca, ci dice che Lozano sta compiendo un passo indietro nella sua carriera. Significa che il suo livello è più vicino a quello del PSV che a quello del Napoli campione di Italia. A me dispiace un po', sono onesto: è un calciatore sulla quale puntavo molto in Serie A e poteva fare qualcosina in più. Ha fatto partite importanti con il Napoli, ma non abbiamo mai visto quel giocatore pazzesco che abbiamo visto in Olanda.

Lindstrom? Arriva al Napoli per fare il titolare, è cresciuto molto in Bundesliga. Ha tempi di inserimento fantastici, è un grandissimo colpo del Napoli e lo dimostrano i numeri. Solo l'infortunio lo ha rallentato nello scorso anno. In un tridente con Kvara ed Osimhen lo vedo alla grande".