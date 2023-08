Sky, Bergomi avvisa: "Nella Juve si è visto qualcosa di diverso in pressione e costruzione"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore Beppe Bergomi ha commentato la vittoria della Juventus a Udine.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore Beppe Bergomi ha commentato la vittoria della Juventus a Udine: "Si è visto qualcosa di diverso. Non dimentichiamo che Allegri ha portato nello staff Magnanelli che viene da una certa strada. Qualcosa e’ cambiata, l’anno scorso non aveva tempi della pressione ed in costruzione. Ora invece si è visto già qualcosa di diverso".