Sky, Bergomi: "Difesa piazzata male sui due gol di Giroud, Napoli quarta forza del campionato"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di 'Sky Calcio Club, l'ex calciatore Beppe Bergomi ha commentato il pari tra Napoli e Milan: "La difesa del Napoli non era piazzata bene sui due gol di Giroud, ma bisogna anche dire che il Milan porta molti uomini in area. L'attaccante francese è sempre molto bravo ad usare le braccia e Rrahmani doveva fare meglio nel duello fisico. In questi casi i difensori devono aiutarsi con le braccia e spingere un po'.

Griglia Scudetto? Napoli quarta forza del campionato dietro Milan, Inter e Juventus".