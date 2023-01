Sky, Bergomi: "Il Napoli è paradossalmente la squadra più in difficoltà in questo 2023"

"Sono l’aspetto del gioco il Milan è quella più avanti rispetto alle altre e può dare più fastidio al Napoli”.

TuttoNapoli.net

Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore Giuseppe Bergomi parla così del momento vissuto dal Napoli alla luce dei risultati di Juventus e Milan: "Il Napoli, sia con l’Inter ma anche il primo tempo con la Samp, non ha approcciato bene. Ci sono stati alcuni giocatori, che nella prima parte di stagione sembravano invincibili, che sembra oggi sembravano spaventati, paurosi, perdevamo dei palloni. La Sampdoria è arrivata a calciare in porta un paio di volte. Poi Osimhen la sblocca e fa un grande gol e va in controllo.