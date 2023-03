Sky, Bergomi: “Io il Napoli l’ho visto bene, con la Lazio non è andato in difficoltà”

"Io continuo a pensare che Kvara gioca corto per il suo compagno perché vuole subito ripartire, se no quella palla la rinvii".

TuttoNapoli.net

© foto di Alberto Fornasari

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex difensore Beppe Bergomi è tornato su Napoli-Lazio: “Una partita secca la puoi perdere in un confronto diretto. Poi la differenza per poter vincere un campionato la fa sempre la continuità e il Napoli la sta avendo in una maniera incredibile. Abbiamo sempre esaltato il Napoli con tutte le sue qualità, io non ho visto una squadra che è andata in difficoltà. Vecino ha fatto un gol bellissimo. Io continuo a pensare che Kvara gioca corto per il suo compagno perché vuole subito ripartire, se no quella palla la rinvii. Io all’esordio ho fatto un errore simile e prendemmo gol dal Como. Io il Napoli l’ho visto bene.