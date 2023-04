Sky, Bergomi: "Nessun braccino per il Napoli, la festa è solo rimandata"

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha commentato il pari tra Napoli e Salernitana che ha rimandato lo scudetto azzurro.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha commentato il pari tra Napoli e Salernitana che ha rimandato lo scudetto azzurro: "Nessun braccino per il Napoli, che si merita tutti i complimenti. C’è di chiudere il prima possibile il discorso scudetto, da parte della Salernitana c’è stato tutto l’impegno, la determinazione e la voglia di non concedere. La squadra di Sousa ha rispettato tantissimo il Napoli, si è chiusa ed ha cercato di fare la propria partita.

Sull’azione del pari Osimhen non chiude molto bene e Dia fa un gol eccezionale. La festa è solo rimandata, in campo il Napoli è stato bene, ha giocato la propria gara. Non è stata bravo a chiudere la partita, tutti lì".