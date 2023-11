Sky, Bergomi: “Solo qualche fiammata, ma poi il Napoli si allunga. Garcia in confusione”

"Anche l’altra sera in Champions fa il primo cambio quasi all’80’, perché non sa chi andare a toccare".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex calciatore Beppe Bergomi: "E’ vero che il Napoli qualche fiammata di bel gioco l’ha avuta, ma è troppo poco. Poi la squadra si allunga, l’ho visto anche in Champions con l’Union Berlino. E’ debole dietro perché vanno troppo in autonomia sui concetti dell’anno scorso, però lasciano troppo spesso soli i due difensori centrali. Con gli attaccanti dell’Union che erano molto veloci, andava in difficoltà. Quindi ci sono degli aggiustamenti che puoi fare.

Garcia è in confusione. Anche l’altra sera in Champions fa il primo cambio quasi all’80’, perché non sa chi andare a toccare. Magari ha anche il cambio codificato. Deve togliere Politano, ma è il migliore in campo, deve togliere Kvara e dice: ‘Chi metto?’".