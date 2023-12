Sky, Bergomi: “Vittoria Roma meritata, il Napoli non è più squadra e per questo alla fine perde”

"L’anno scorso il Napoli ha sempre dominato gli avversari sotto l’aspetto del gioco, del possesso palla, subiva poco".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore Beppe Bergomi ha commentato a caldo Roma-Napoli: "Vittoria della Roma meritata, soprattutto per quello che ha fatto nella parte iniziale del primo tempo. Ha preso la traversa e ci sono state delle parate di Meret. Poi in questo momento la Roma è squadra e il Napoli non lo è, sta stare nella sofferenza e accetta di lasciare la palla agli avversari.

L’anno scorso il Napoli ha sempre dominato gli avversari sotto l’aspetto del gioco, del possesso palla, subiva poco. Adesso questa situazione che sta vivendo non la fa essere squadra e quindi alla fine perdi. Perdi perché perdi la concentrazione, ti fai buttare fuori. Non è stata una partita bellissima, ma alla fine la Roma vince perché è più squadra del Napoli".

