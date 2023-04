Sky, Bonan elogia Calabria: “La marcatura su Kvara è stata da scuola calcio”

Il giornalista Alessandro Bonan, presente negli studi di SkySport24, ha rilasciato queste parole sulla partita tra Napoli e Milan

Il giornalista Alessandro Bonan, presente negli studi di SkySport24, ha rilasciato queste parole sulla partita tra Napoli e Milan: "Il Milan ha giocato una straordinaria partita difensiva. La marcatura di Kvara è stata da scuola calcio. Calabria arretrava, ma non entrava mai per non cascare alle finte del georgiano e aspettava il raddoppio. Leao? Ti ruba sempre il tempo, ha un passo pazzesco".