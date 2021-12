Sky, Bucciantini: "Juan Jesus e Petagna hanno giocato da veri titolari"

Dagli studi di ‘Sky Calcio Club’, il giornalista Marco Bucciantini ha analizza Milan-Napoli, posticipo della 18ª giornata di Serie A vinto 1-0 per gli azzurri: “Oggi il Milan non può parlare di assenze, al Napoli mancavano cinque titolari eppure si trovavano a memoria. Sono cose che fanno felice un allenatore, Spalletti è stato bravo perché ha sempre parlato dei presenti. Petagna e Juan Jesus, pur avendo giocato da titolare dieci gare in due negli ultimi anni, oggi hanno giocato davvero da titolari ed erano a San Siro".