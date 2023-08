Sky, Bucciantini su Osimhen "Rappresenta i due vantaggi del Napoli"

"Non ho mai visto giocare al calcio con il godimento che ha Osimhen".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: "Osimhen in questo momento rappresenta i due vantaggi del Napoli, quello tecnico e quello societario di potergli rinnovare il contratto se lo faranno. E' per questo che il Napoli deve rivendicare quel contratto, perché rappresenta i due vantaggi che il Napoli si porta dalla stagione scorsa. Osimhen mi piace tanttissimo, perché quest'uomo sembra che abbia la realizzazione umana nel giocare al calcio. Non ho mai visto giocare al calcio con il godimento che ha Osimhen".