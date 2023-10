Sky, Camicioli: “Garcia un vero signore, non reagisce nemmeno alle critiche”

Davide Camicioli, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Davide Camicioli, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Vedo un Napoli troppo nervoso per un distacco minimo e che è recuperabile. Non ci sono squadre in fuga. E’ comprensibile il momento negativo a Napoli perchè quando sei campione vuoi continuare a vincere. Garcia è un signore, anche durante le critiche non ha mai reagito”.