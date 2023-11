Sky, Camicioli: “Spalletti ha un solo difetto. Vincere lo scudetto a Napoli è come vincerne 7 nelle big”

"Stravedo per Spalletti, come fai a discutere un allenatore del genere".

Davide Camicioli, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Luciano Spalletti, in questo momento, è il migliore allenatore perché ti dà fiducia. E’ uno che quando ti parla ti affascina e per lui ti butteresti nel fuoco. Gli allenatori sono quasi tutti bravi per allenare a certi livelli, Spalletti è uno che valorizza: con lui Nainggolan è stato al top della carriera, ha portato l’Inter in Champions quando c’è stato il caso Icardi, è andato vicino allo Scudetto a Roma nei casini della Capitale, a Napoli è arrivato con la nomea ‘Ce la farà a convivere con De Laurentiis’ ed ha vinto lo scudetto, è uno tosto. L’unico suo difetto è che un po’ permaloso, ma è anche molto simpatico.

Stravedo per Spalletti, come fai a discutere un allenatore del genere. Vincere a Napoli significa vincere 6-7 scudetti nelle big che vincono sempre. L’ha vinto solo Maradona e il Napoli di Spalletti supportato dalla società, non si vince mai da soli ma con la squadra. Quando avrà 80 anni e tonerà a Napoli, sarà sempre quello del terzo scudetto, poi mi auguro che il Napoli ne possa vincere ancora ma quello non si tocca”.