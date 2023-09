Sky, Camicioli su Natan: “Dal Bragantino al Napoli è come passare dalla F3 alla F1”

"Girone di Champions? Non c’è niente di semplice in Champions, ma sono le altre squadre a preoccuparsi del Napoli".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e conduttore Sky, Davide Camicioli: "Lozano? Forse ci si aspettava da lui qualche cosa in più, ma a Napoli ha fatto la storia vincendo lo scudetto. E’ stato qualcosa di unico e sensazionale il campionato vinto l’anno scorso dalla squadra di Spalletti. Se quest’anno il Napoli dovesse rivincere lo scudetto sarebbe un’impresa più difficile rispetto alla passata stagione.

Kvara e Lindstrom alle spalle di Osimhen? Tra i migliori tridenti in circolazioni, ci sono più possibilità di variare modo e modulo per continuare a sorprendere. Sappiamo quanto sia stato bravo in passato Garcia in Champions, grande obiettivo di De Laurentiis. Sarà importante per Garcia i momenti di stanca, l’anno scorso il Napoli è uscita dalla Champions perché non era al top fisicamente. Quest’anno non c’è il Mondiale e ha più possibilità di variare. Certo c’è la Coppa d’Africa, che non è facile, vedremo. Mi sembra che come inizio di campionato sia davvero divertente.

Natan? Kim a quelle cifre lo devi cedere, diamo del tempo a Natan. Passare a giocare dallo stadio del Bragantino al Maradona con lo scudetto sul petto c’è una grande differenza, è come passare dalla Formula 3 alla Formula 1. Non bruciamolo e diamogli del tempo per ambientarsi.

