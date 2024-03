Sky, Capello: "Fallo su Osimhen era rigore. L'arbitro non è stato 50 e 50"

"Osimhen? Nel primo tempo è andato sei volte in fuorigioco, nella ripresa s'è visto un po' di più ma in generale s'è visto poco".

"La difesa del Napoli è stata troppo remissiva, poco aggressiva. Con la qualità del Barcellona se non sei attento, se non sei sull'uomo, loro vanno in porta. E' mancata la difesa del Napoli.

Osimhen? Nel primo tempo è andato sei volte in fuorigioco, nella ripresa s'è visto un po' di più ma in generale s'è visto poco. Ha sofferto Cubarsì, non è mai stato padrone del corpo. La difesa del Barcellona è il punto debole e lui non s'è messo in evidenza". Parole e pensieri di Fabio Capello, allenatore che ha commentato Barcellona-Napoli 3-1, gara che ha estromesso i partenopei dalla competizione. "Io - prosegue - non sono per i rigori, non sono per i rigorini, ma l'arbitro non è stato 50 e 50 e il fallo su Osimhen era da sanzionare col calcio di rigore".