Sky, Capello: "Mi è piaciuto molto il Napoli. Migliore in campo Maignan"

L'allenatore Fabio Capello parla così dagli studi di Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul Napoli nel quarto d'andata di Champions League: "Devo fare mea culpa su Diaz, a me non piaceva, non era da Milan. E invece è maturato molto fisicamente e di testa, prima faceva qualcosina adesso fa proprio le cose che servono. mi è piaciuto molto il Napoli, è stato sempre nella partita. Maignan è stato il migliore, con le sue parate ha salvato il risultato".