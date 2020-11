Sky, Caressa: “Per lo Scudetto dico più Napoli che Inter"

Il giornalista Fabio Caressa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Conte forse è cambiato dal punto di vista mediatico, ma nello spogliatoio è sempre lo stesso, così mi dicono almeno. Di certo ha provato a cambiare qualcosa nella sua Inter rispetto all'anno scorso, nel modo di giocare. Vidal in quella posizione lì non convince, specie viste le difficoltà difensive. Vidal mi piace moltissimo ma non credo possa giocare lì per tutto l'anno. Inter o Napoli per lo Scudetto? Io dico Napoli, mi sembra costruito nel tempo per arrivare a vincere".