Sky, Caressa su Italia-Inghilterra: "Sarà decisivo recuperare il pallone alto"

Negli studi di Sky Sport, il telecronista Fabio Caressa ha parlato della finale di Euro 2020 fra Italia e Inghilterra: "E' una partita che l'Italia deve giocare a riprenderla la palla più che a giocarla. Secondo me la fase decisiva sarà la parte in cui noi andiamo a pressare. Perchè se loro saltano il pressing e mettono in mostra la velocità di Sterling, o di chi giocherà a destra, e anche la capacità di Kane di venire a fare l'uno-due, magari possiamo andare in difficoltà. Secondo me sarà decisivo recuperare il pallone alto".