Sky, Caressa sul gol Milan irregolare: "Come si fa a non avere l'immagine? Presa per i fondelli!"

Fabio Caressa, giornalista Sky, durante 'Sky Calcio Club' ha parlato della rete irregolare convalidata al Milan contro il Genoa: "Non è che siccome non c'è l'immagine non sia evidente un fallo, perché il tocco di mano di Pulisic è chiaro. E' un'azione avvenuta a centro area con un giocatore solo, come fai a dire che non hai un'immagine buona? Quando mai può averla allora un'immagine buona? Da qui a fine campionato ci ritroveremo arbitro e VAR che diranno "Non ho l'immagine" e diventa una presa per i fondelli".